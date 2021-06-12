Как сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, в металлическом контейнере был радиоактивный Цезий-137.
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Известно, что местные жители перенесли опасную находку на один из частных дворов в городе Борислав.
На контейнере была надпись – "Осторожно! Радиоактивно!". По предварительной информации контейнер содержит Цезий-137 и является промышленным гамма-излучателем. Радиационный фон контейнера составляет 6,7 микрозиверта,
– рассказали в департаменте.
О находке сразу же сообщили подразделения ГСЧС, отделения Национальной полиции, а также руководство городского совета города Борислав. Местопребывание опасного контейнера оградили и взяли под охрану. Сейчас власти решают, как его утилизировать.
Что стоит знать об опасном веществе
- Цезий-137 является одним из главных компонентов радиоактивного загрязнения биосферы. Он содержится в радиоактивных осадках, радиоактивных отходах, выбросах заводов, которые перерабатывают отходы атомных электростанций.
- Цезий-137 используется в измерительной технике, для радиационной стерилизации пищевых продуктов, медицинских препаратов и лекарств, в радиотерапии для лечения злокачественных опухолей.