В лесу на Львовщине нашли контейнер с радиоактивным цезием

Местные жители 11 июня нашли металлический контейнер с радиоактивным веществом в лесу Дрогобычского района Львовской области. Опасную находку обнаружили в лесу возле села Модрычи.

Как сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, в металлическом контейнере был радиоактивный Цезий-137.

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Известно, что местные жители перенесли опасную находку на один из частных дворов в городе Борислав.

На контейнере была надпись – "Осторожно! Радиоактивно!". По предварительной информации контейнер содержит Цезий-137 и является промышленным гамма-излучателем. Радиационный фон контейнера составляет 6,7 микрозиверта,

– рассказали в департаменте.

О находке сразу же сообщили подразделения ГСЧС, отделения Национальной полиции, а также руководство городского совета города Борислав. Местопребывание опасного контейнера оградили и взяли под охрану. Сейчас власти решают, как его утилизировать.

Что стоит знать об опасном веществе