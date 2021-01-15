На Львовщине пьяный водитель сбил 3 детей и скрылся: фото
В Старосамборском районе Львовщины 14 января произошло ДТП – пьяный водитель Skoda наехал на 3 детей. Мужчина скрылся с места аварии, однако его нашли правоохранители.
Авария произошла около 20:45 в одном из сел Старосамборского района. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
К теме Во Львове очень пьяный водитель без прав разбил 3 машины: фото
Как мужчина наехал на детей
- Около 20:45 в одном из сел Старосамборского района, водитель автомобиля Skoda, 32-летний местный житель, наехал на 3 детей – 2 юношей в возрасте 13 и 14 лет и 13-летнюю девочку.
- Все дети – жители того же села.
- В результате аварии несовершеннолетние получили телесные повреждения.
- Водитель с места ДТП скрылся, но правоохранители быстро его разыскали.
- Они заметили, что мужчина был пьян.
- Однако водитель отказался от прохождения экспертизы.
Пьяный водитель сбил детей около 20:45 / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование
Полицейские составили на мужчину 3 протокола – за совершение ДТП, оставление места происшествия и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Также они решают вопрос об открытии уголовного производства.
Поделиться новостью