В Старосамборском районе Львовщины 14 января произошло ДТП – пьяный водитель Skoda наехал на 3 детей. Мужчина скрылся с места аварии, однако его нашли правоохранители.

Авария произошла около 20:45 в одном из сел Старосамборского района. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как мужчина наехал на детей

Около 20:45 в одном из сел Старосамборского района, водитель автомобиля Skoda, 32-летний местный житель, наехал на 3 детей – 2 юношей в возрасте 13 и 14 лет и 13-летнюю девочку.

Все дети – жители того же села.

В результате аварии несовершеннолетние получили телесные повреждения.

Водитель с места ДТП скрылся, но правоохранители быстро его разыскали.

Они заметили, что мужчина был пьян.

Однако водитель отказался от прохождения экспертизы.



Пьяный водитель сбил детей около 20:45 / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Полицейские составили на мужчину 3 протокола – за совершение ДТП, оставление места происшествия и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Также они решают вопрос об открытии уголовного производства.