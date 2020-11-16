В городе Мостиска, что на Львовщине, 15 ноября произошло ДТП – лобовое столкновение Opel и Toyota. Травмировались 3 человека. Медики отвезли их в реанимацию.

ДТП произошло около 21: 30 на улице Шевченко. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как произошло ДТП

21-летний местный житель, водитель автомобиля Toyota, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Там он столкнулся с машиной Opel, которой управлял 23-летний житель Мостиского района.

В результате ДТП водитель Opel и 2 его пассажиров, 20-летний житель района и 25-летний житель Мостиска, сильно травмировались.

Медики отвезли их в реанимацию.

Что грозит виновному в ДТП

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее травмы средней тяжести.

Максимальное наказание, которое предусмотрено санкцией статьи – ограничение свободы до 3 лет с лишением права управлять автомобилем сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они устанавливают все обстоятельства аварии.



Водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с Opel / Фото полиции Львовщины