На Львовщине 17-летний мотоциклист сбил сверстника и врезался в другой мотоцикл

В одном из сел возле Львова 7 июня 17-летний мотоциклист сбил своего сверстника. После этого он въехал в другой мотоцикл. В результате ДТП травмировались 2 человека.
Правоохранители открыли уголовное производство. Парню грозит ограничение свободы.
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17-летний мотоциклист сбил пешехода
- Примерно в 1:30 в одном из сел Львовского района 17-летний парень за рулем мотоцикла Forte не справился с управлением.
- Он наехал на своего сверстника.
- После этого водитель столкнулся с мотоциклом Mustang, который стоял на обочине.
- В результате аварии оба несовершеннолетних получили травмы.
- Медики отвезли их в больницу.
Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину виновника ДТП докажут в суде, ему грозит до 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Полицейские пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.
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