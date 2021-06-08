На Львовщине 17-летний мотоциклист сбил сверстника и врезался в другой мотоцикл

В одном из сел возле Львова 7 июня 17-летний мотоциклист сбил своего сверстника. После этого он въехал в другой мотоцикл. В результате ДТП травмировались 2 человека.

Правоохранители открыли уголовное производство. Парню грозит ограничение свободы.

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17-летний мотоциклист сбил пешехода

Примерно в 1:30 в одном из сел Львовского района 17-летний парень за рулем мотоцикла Forte не справился с управлением.

Он наехал на своего сверстника.

После этого водитель столкнулся с мотоциклом Mustang, который стоял на обочине.

В результате аварии оба несовершеннолетних получили травмы.

Медики отвезли их в больницу.

Правоохранители проводят расследование

Правоохранители призывают владельцев мотоциклов быть внимательными, не превышать скорость и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Ведь часто в результате аварий водители 2-колесных транспортных средств получают тяжелые травмы и погибают.

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину виновника ДТП докажут в суде, ему грозит до 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Полицейские пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.

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