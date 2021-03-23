Правоохранители сообщили 17-летнему жителю Стрыйщины о подозрении. Он 28 ноября, управляя автомобилем Ford Escort без водительского удостоверения, насмерть сбил 16-летнего парня и скрылся.

Смертельное ДТП произошло на трассе Николаев – Городок 28 ноября 2020 года около 22:20. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.

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Несовершеннолетний насмерть сбил парня и скрылся

Правоохранители установили, что 17-летний юноша, управляя автомобилем Ford Escort, сбил 16-летнего пешехода вблизи села Рычагов.

Парень грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. После совершения ДТП водитель скрылся.

Пешеход получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Подросток умер на месте аварии.

Вскоре правоохранители нашли автомобиль, который сбил парня, в 5 километрах от места ДТП.

Несовершеннолетний водитель не имел регистрационных документов на машину и никогда не получал водительское удостоверение.



Авария произошла 28 ноября 2020 года / Фото полиции Львовщины

Правоохранители продолжают проводить расследование

Следователи сообщили несовершеннолетнему о подозрении в "нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть пострадавшего". Если вину подозреваемого докажут в суде, ему грозит от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства смертельного ДТП.