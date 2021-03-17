Львовская железная дорога до 25 марта 2021 года отменила ряд пригородных поездов. На электричке нельзя будет доехать в направлениях Ковель – Заболотье и Львов – Сокаль.

Изменения в расписании возникли из-за ремонта железнодорожного покрытия. Во Львовской железной дороге временно отменили два электротяга.

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В связи с проведением путевых ремонтных работ подвергается временным изменениям расписание движения пригородных поездов, которые курсируют в сообщениях Ковель – Заболотье и Львов – Сокаль,

– сообщили в Укрзализныце.

Когда не будут ходить электрички

17 – 19 марта не будет курсировать поезд №6311/6314 Ковель – Заболотье – Ковель;

в течение 17, 18, 20, 21, 23 и 24 марта не будет курсировать поезд №6056 Львов – Сокаль;

в течение 18, 19, 21, 22, 24 и 25 марта не будет курсировать поезд №6053 Сокаль – Львов.

В руководстве Укрзализныци просят учесть эти временные изменения движения при планировании поездок в указанных направлениях.

Обратите внимание! Из-за введения красных карантинных зон Укрзализныця временно остановила железнодорожное сообщение в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской области. Ограничения будут действовать как минимум до 19 марта.