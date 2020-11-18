В Хирове на Львовщине, 17 ноября произошло ДТП, в результате которого пострадал 2-летний пешеход. Мотоцикл столкнулся с Volkswagen Passat, а затем сбил ребенка на тротуаре.

ДТП произошло около 2 часов дня на перекрестке улицы Стуса с площадью Галицкой. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как произошло ДТП

Машина Volkswagen Passat, за рулем которой находился 24-летний местный житель, столкнулась с мотоциклом.

В результате столкновения 18-летний мотоциклист, житель Хырова, выехал на тротуар.

Там он сбил 2-летнего мальчика, который шел со своей мамой.

В результате ДТП ребенок и мотоциклист травмировались.

Медики диагностировали у мальчика перелом ноги.



Мотоциклист столкнулся с Volkswagen Passat и вылетел на тротуар / Фото полиции Львовщины

Что грозит виновному в ДТП

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, которое предусмотрено санкцией статьи, – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять автомобилем сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.



Мотоциклист сбил 2-летнего мальчика / Фото полиции Львовщины



Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители / Фото полиции Львовщины