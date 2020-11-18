В Новом Роздоле на Львовщине, 17 ноября случился ужасный пожар в девятиэтажке. Погиб 72-летний мужчина – отец владелицы квартиры.

Пожар возник в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома на улице Довженко. Сейчас правоохранители устанавливают причины возгорания. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.

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Как случился пожар

Местные жители около 18:12 позвонили спасателям. Они рассказали, что загорелась квартира на четвертом этаже жилого дома, и в ней может находиться человек.

Не теряя времени, спасатели выехали на место вызова. Там они увидели, что из окон дома выбивался густой, черный дым.

Спасатели одели спецсредства защиты органов дыхания и глаз и отправились на поиски человека в горящей квартире.

Сотрудники ГСЧС нашли тело мужчины без признаков жизни в комнате, где возникло возгорание. Это был 72-летний отец владелицы квартиры.

Спасатели локализовали пожар в 18:32, а уже через 8 минут огонь полностью потушили.

Квартиру охватил густой, черный дым / Фото ГСЧС Львовщины

Кто пострадал в результате пожара

В результате пожара погиб 72-летний местный житель. Огонь также уничтожил кровать и другие домашние вещи в загоревшейся комнате.

К ликвидации пожара присоединились 6 спасателей и 2 единицы спецтехники.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства возгорания в квартире.

В результате пожара погиб 72-летний мужчина / Фото ГСЧС Львовщины

Правоохранители устанавливают обстоятельства возгорания / Фото ГСЧС Львовщины