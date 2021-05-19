ДТП произошло в 23:38 в селе Козева Стрыйского района. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
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На трассе Киев – Чоп столкнулись 3 автомобиля
- Чрезвычайники в 23:38 получили сообщение о ДТП в селе Козева.
- На трассе Киев – Чоп произошла авария с участием 3 автомобилей – Renault Kangoo, Scania и Chevrolet Cruze.
- По информации Департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, 42-летний водитель Reno выехал на полосу встречного движения.
- Там он столкнулся с грузовиком Scania, за рулем которой находился 61-летний житель села Голики, на Хмельнитчине.
Смотрите фото с места ДТП / Фото ГСЧС Львовщины
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В результате ДТП погибли 2 человека
На место аварии прибыли чрезвычайники. В результате ДТП погибли 2 человека – водитель и 42-летняя пассажирка Renault Kangoo. Спасатели с помощью гидравлических ножниц и гидравлического домкрата деблокировали тела погибших из автомобиля. После этого они отключили в машине аккумуляторную батарею.
Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются выяснить точные причины и обстоятельства ДТП.