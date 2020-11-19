На Львовщине Opel насмерть сбил женщину: фото с места ДТП
В Самборском районе Львовщины 18 ноября произошло смертельное ДТП – водитель Opel Astra сбил женщину. В результате аварии она умерла на месте происшествия.
ДТП случилось около 17:45 на трассе Львов – Самбор – Ужгород. Машина сбила женщину возле села Рудки. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовской области.
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Как Opel насмерть сбил женщину
- 24-летний местный житель, находившийся за рулем автомобиля Opel Astra, наехал на 59-летнюю жительницу соседнего села.
- Женщина получила травмы, которые были несовместимы с жизнью.
- Она умерла на месте аварии.
Смертельное ДТП произошло около 17: 45 / Фото полиции Львовщины
Что грозит виновному в ДТП
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять автомобилем сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства аварии.
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