В Самборском районе Львовщины 18 ноября произошло смертельное ДТП – водитель Opel Astra сбил женщину. В результате аварии она умерла на месте происшествия.

ДТП случилось около 17:45 на трассе Львов – Самбор – Ужгород. Машина сбила женщину возле села Рудки. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

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Как Opel насмерть сбил женщину

24-летний местный житель, находившийся за рулем автомобиля Opel Astra, наехал на 59-летнюю жительницу соседнего села.

Женщина получила травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Она умерла на месте аварии.

Смертельное ДТП произошло около 17: 45 / Фото полиции Львовщины

Что грозит виновному в ДТП

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять автомобилем сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства аварии.