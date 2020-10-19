ДТП случилось вблизи Львова 19 октября около 10 часов утра. В результате столкновения 4 автомобилей – ВАЗ, Citroen С4, Opel Astra и Mazda CX 5 – погибли 3 человека.

Сейчас спасатели ликвидируют последствия смертельного ДТП. Об этом в Фейсбуке сообщила пресслужба ГСЧС Львовщины.

Читайте также Погибли 2 людей: экс-заместитель военного прокурора Львовщины попал в ДТП – фото

Как произошло ДТП

Сообщение об аварии поступило в ГСЧС в 9:58 19 октября. На место вызова сразу выехали мчсники.

Между селами Зубра и Пасеки-Зубрицкие в Пустомытовском районе Львовской области столкнулись ВАЗ, Opel Astra, Citroen С4 и Mazda CX 5. Автомобиль ВАЗ вылетел в кювет.



Автомобиль ВАЗ вылетел в кювет / Фото ГСЧС Львовщины

Кто пострадал в аварии

Как сообщили в ГСЧС, в ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗ. Сейчас спасатели пытаются высвободить тело водителя из машины. Пассажира ВАЗ от удара выбросило из авто.

Также травмы получил 61-летний пассажир Citroen.

Сейчас на месте автотрассы работает полиция. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП.



В ДТП погибли 3 человека / Фото ГСЧС Львовщины



На месте аварии работают полицейские и спасатели / Фото ГСЧС Львовщины