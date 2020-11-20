В селе Бутыны, что на Львовщине, 19 ноября случился смертельный пожар. В результате возгорания дома погиб 55-летний мужчина.

Пожар возник на кухне деревянного жилого дома. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.

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Как случился пожар

Обеспокоенные местные жители позвонили в ГСЧС около 14:51.

Они рассказали, что в селе Бутыны Сокальского района возник пожар в деревянном доме.

Не теряя времени, спасатели выехали на место вызова.

В одной из комнат сотрудники ГСЧС нашли мертвого брата владельца дома.

Пока в ГСЧС не сообщили от чего именно погиб 55-летний мужчина.



Пожар возник около 14:51 / Фото ГСЧС Львовщины

Правоохранители устанавливают обстоятельства пожара

Спасатели локализовали пожар в 15:22, а полностью потушить огонь удалось около 15:33. В результате пожара сгорели домашние вещи и повредилась стена дома.

К ликвидации пожара присоединились 4 сотрудника ГСЧС и 1 единица спецтехники.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства возгорания в доме.



В результате пожара погиб брат владельца дома / Фото ГСЧС Львовщины



Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия / Фото ГСЧС Львовщины