На Львовщине случился смертельный пожар: погиб мужчина – фото
В селе Бутыны, что на Львовщине, 19 ноября случился смертельный пожар. В результате возгорания дома погиб 55-летний мужчина.
Пожар возник на кухне деревянного жилого дома. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.
Читайте также Дом полностью сгорел: владелец пытался потушить пожар самостоятельно – фото
Как случился пожар
- Обеспокоенные местные жители позвонили в ГСЧС около 14:51.
- Они рассказали, что в селе Бутыны Сокальского района возник пожар в деревянном доме.
- Не теряя времени, спасатели выехали на место вызова.
- В одной из комнат сотрудники ГСЧС нашли мертвого брата владельца дома.
- Пока в ГСЧС не сообщили от чего именно погиб 55-летний мужчина.
Пожар возник около 14:51 / Фото ГСЧС Львовщины
Правоохранители устанавливают обстоятельства пожара
Спасатели локализовали пожар в 15:22, а полностью потушить огонь удалось около 15:33. В результате пожара сгорели домашние вещи и повредилась стена дома.
К ликвидации пожара присоединились 4 сотрудника ГСЧС и 1 единица спецтехники.
Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства возгорания в доме.
В результате пожара погиб брат владельца дома / Фото ГСЧС Львовщины
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия / Фото ГСЧС Львовщины
Поделиться новостью