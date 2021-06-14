Первый инцидент произошел на перегоне "Пидзамче", а другой – на переезде железнодорожной станции Борыничи. Сейчас правоохранители проводят расследование обоих несчастных случаев.

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Женщина погибла на месте происшествия

В Стрыйском районе на переезде железнодорожной станции Борыничи пассажирский поезд сообщением Харьков – Рахов наехал на 63-летнюю женщину. Несчастный случай произошел примерно в 8:55.

Пассажирский поезд сообщением Харьков – Рахов совершил наезд на местную жительницу 1958 года рождения, которая от полученных травм погибла на месте происшествия,

– говорится в сообщении ЛОГА.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства гибели женщины.

Обратите внимание! По информации ZAXID.NET, с начала 2021 года на территории "Львовской железной дороги" получили травмы 25 человек. 16 случаев оказались смертельными.

Мужчина попал под колеса грузового поезда

В пресс-службе Львовского горсовета рассказали, что 13 июня около 18:00 во Львове травмировался 64-летний мужчина. На перегоне "Пидзамче" на него наехал грузовой поезд № 2851, состоящий из 54 вагонов.

"Пострадавшего доставили в больницу скорой медицинской помощи. Там ему оказали необходимую помощь, а затем направили в областную психиатрическую больницу", – рассказали в ЛГС.

Пострадавший получил ушиб поясничного отдела позвоночника и закрытую черепно-мозговую травму. В результате инцидента задержка поезда длилась 1 час 20 минут. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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