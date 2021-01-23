Во Львовской области 22 января из-за отравления угарным газом погибли 2 человека. В частности, жертвой тихого убийцы стал и 4-летний ребенок.

Детали отравления угарным газом на Львовщине

Инцидент произошел 22 января на улице Переездной села Станковцы Стрыйского района. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

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Ужасная трагедия случилась в частном доме, оборудованном газовой плитой и двумя печами на дровах.

Там от отравления угарным газом погибли 2 человека – взрослый и 4-летний ребенок.

Сейчас подачу газа в дом приостановили. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Напомним, во Львове 21 январяот отравления угарным газом погибли 19-летняя девушка и 22-летний парень. Пара сняла квартиру на сутки. После отдыха со своими друзьями они легли спать, однако так и не проснулись.

Важно! Чтобы не отравиться угарным газом, который невозможно почувствовать или увидеть, нужно регулярно проверять газовые приборы, системы отопления и тягу в дымоходах и вентиляционных каналах. Это может сохранить ваше здоровье и жизнь.

Ужасный инцидент произошел в селе Станковцы: смотрите карту