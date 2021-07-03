Происшествие случилось в 21:45 в селе Тарасовка Львовского района (Пидберизцивская ТО).
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От удара молнии погиб местный житель 2007 года рождения,
– сообщили в ЛОГА.
Во Львовской облгосадминистрации отметили, что сейчас обстоятельства устанавливаются.
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