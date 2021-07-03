Происшествие случилось в 21:45 в селе Тарасовка Львовского района (Пидберизцивская ТО).

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От удара молнии погиб местный житель 2007 года рождения,

– сообщили в ЛОГА.

Во Львовской облгосадминистрации отметили, что сейчас обстоятельства устанавливаются.

Последние новости о молнии в Украине

В Черкасской области 26 июня молния ударила в дерево, под которым находилось 3 человека, 2 из них погибли.

В Кагарлыке 29 июня во время грозы молния попала в один из автомобилей, который в то время двигался по дороге.

На Херсонщине молния попала в мужчину, который во время грозы искал укрытия на поле – он погиб.



Как уберечься от молнии / Инфографика 24 канала