Происшествие случилось в 21:45 в селе Тарасовка Львовского района (Пидберизцивская ТО).

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От удара молнии погиб местный житель 2007 года рождения,
– сообщили в ЛОГА.

Во Львовской облгосадминистрации отметили, что сейчас обстоятельства устанавливаются.

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