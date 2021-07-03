На Львовщине молния унесла жизнь подростка

3 июля 2021 , 12:25
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Источник:

Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА

Во Львовской области вечером пятницы, 2 июля, произошла трагедия. От удара молнией погиб подросток 2007 года рождения.

Происшествие случилось в 21:45 в селе Тарасовка Львовского района (Пидберизцивская ТО).

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От удара молнии погиб местный житель 2007 года рождения,
– сообщили в ЛОГА.

Во Львовской облгосадминистрации отметили, что сейчас обстоятельства устанавливаются.

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Автор: Олег Васьків