В Жидачеве, что на Львовщине, 8 декабря умер 2-летний мальчик – он случайно поджег свою одежду и сгорел. Его мать была в то время на работе, а дети в возрасте 2, 4 и 6 лет находились дома одни.

Инцидент произошел около 9:00 утра. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

Читайте также На Львовщине из-за камин едва не сгорел дом: фото

Как погиб 2-летний мальчик

Сообщение о смерти 2-летнего мальчика поступило в полицию около 9:00.

Не теряя ни минуты, правоохранители отправились на место вызова.

Следователи выяснили, что мальчик вместе с 4-летней сестрой и 6-летним братом находились дома одни. В это время их мать была на работе.

Мальчик в возрасте 2 года и 8 месяцев играл спичками. Тогда он случайно поджег свою одежду.

Так как маленькие дети были дома без присмотра взрослых, мальчик никто не смог помочь. Ребенок умер.

Около 9:00 в дом пришла тетя детей. Именно она вызвала медиков и позвонила в полицию.

Медики установили, что мальчик получил термические ожоги и отравился продуктами горения.

Несмотря на усилия врачей спасти жизнь ребенка не удалось.

Медики увезли двух других детей в больницу для медосмотра. К счастью, они не пострадали.

Мальчик играл спичками и случайно поджег себя / Фото полиции Львовщины

Что грозит матери за смерть сына

Следователи открыли уголовное дело за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи, – до 5 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители выясняют все причины и обстоятельства происшествия.

Обратите внимание! Никогда не оставляйте маленьких детей дома без присмотра взрослых. В случае, если вам необходимо отлучиться, отведите ребенка к родственникам или в другое место, где он будет находиться в безопасности, под наблюдением и получит помощь, если это потребуется.