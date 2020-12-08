Играл спичками: на Львовщине 2-летний мальчик поджег себя и умер – фото
В Жидачеве, что на Львовщине, 8 декабря умер 2-летний мальчик – он случайно поджег свою одежду и сгорел. Его мать была в то время на работе, а дети в возрасте 2, 4 и 6 лет находились дома одни.
Инцидент произошел около 9:00 утра. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как погиб 2-летний мальчик
- Сообщение о смерти 2-летнего мальчика поступило в полицию около 9:00.
- Не теряя ни минуты, правоохранители отправились на место вызова.
- Следователи выяснили, что мальчик вместе с 4-летней сестрой и 6-летним братом находились дома одни. В это время их мать была на работе.
- Мальчик в возрасте 2 года и 8 месяцев играл спичками. Тогда он случайно поджег свою одежду.
- Так как маленькие дети были дома без присмотра взрослых, мальчик никто не смог помочь. Ребенок умер.
- Около 9:00 в дом пришла тетя детей. Именно она вызвала медиков и позвонила в полицию.
- Медики установили, что мальчик получил термические ожоги и отравился продуктами горения.
- Несмотря на усилия врачей спасти жизнь ребенка не удалось.
- Медики увезли двух других детей в больницу для медосмотра. К счастью, они не пострадали.
Мальчик играл спичками и случайно поджег себя / Фото полиции Львовщины
Что грозит матери за смерть сына
Следователи открыли уголовное дело за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи, – до 5 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители выясняют все причины и обстоятельства происшествия.
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