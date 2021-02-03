На Львовщине 2 пенсионерки стали жертвами телефонных аферистов. Мошенники от имени полицейских вымогали у женщин деньги за спасение их родственников. Доверчивые пенсионерки отдали им больше 80 тысяч гривен.

Источник: полиция Львовщины Мошенники обманули 84-летнюю жительницу Трускавца и 72-летнюю львовянку. Сейчас правоохранители пытаются установить личности аферистов. Интересно Присвоила более 670 тысяч гривен: на Львовщине задержали начальницу управления соцзащиты Как пенсионерки отдали деньги аферистам 84-летняя жительница Трускавца 1 февраля обратилась в полицию. Женщина рассказала, что отдала неизвестным 30 тысяч гривен. Около 16.00 ей позвонил неизвестный мужчина, который назвался работником полиции . Аферист рассказал, что сын пенсионерки совершил ДТП, в результате которого погибла женщина , а сам парень попал в больницу, поэтому ему нужны 100 тысяч гривен на лечение. Через некоторое время в дом пенсионерки пришел мошенник в медицинской маске . Женщина передала ему все свои сбережения – 30 тысяч гривен.

. Аферист рассказал, что пенсионерки , а сам парень попал в больницу, поэтому ему нужны 100 тысяч гривен на лечение. Через некоторое время в дом пенсионерки пришел . Женщина – 30 тысяч гривен. В тот же день в полицию обратилась 72-летняя львовянка. Она рассказала, что неизвестные мужчины завладели ее деньгами в сумме 35 тысяч гривен и 600 долларов. Неизвестные требовали у пенсионерки деньги на лечение сестры, которая попала в ДТП и немедленно нуждается в помощи. Правоохранители проводят расследование Правоохранители открыли уголовные производства. Они принимают все меры для установления лиц, которые были причастны к мошенничеству. Обратите внимание! Не паникуйте, если аферисты от имени правоохранителей требуют у вас деньги за спасение или лечение родственников, которые якобы совершили или попали в ДТП. Прежде всего позвоните родственнику, о котором говорят мошенники, и выясните, что с ним на самом деле произошло. Также обязательно сообщите об этом в полицию, позвонив на линию 102. Будьте бдительны и осторожны, не позволяйте аферистам обмануть вас!