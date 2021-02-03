На Львовщине 2 пенсионерки отдали телефонным мошенникам больше 80 тысяч гривен
На Львовщине пенсионерки наткнулись на аферистов / 24 канал
На Львовщине 2 пенсионерки стали жертвами телефонных аферистов. Мошенники от имени полицейских вымогали у женщин деньги за спасение их родственников. Доверчивые пенсионерки отдали им больше 80 тысяч гривен.
Источник: полиция Львовщины
Мошенники обманули 84-летнюю жительницу Трускавца и 72-летнюю львовянку. Сейчас правоохранители пытаются установить личности аферистов.
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Как пенсионерки отдали деньги аферистам
- 84-летняя жительница Трускавца 1 февраля обратилась в полицию. Женщина рассказала, что отдала неизвестным 30 тысяч гривен. Около 16.00 ей позвонил неизвестный мужчина, который назвался работником полиции. Аферист рассказал, что сын пенсионерки совершил ДТП, в результате которого погибла женщина, а сам парень попал в больницу, поэтому ему нужны 100 тысяч гривен на лечение. Через некоторое время в дом пенсионерки пришел мошенник в медицинской маске. Женщина передала ему все свои сбережения – 30 тысяч гривен.
- В тот же день в полицию обратилась 72-летняя львовянка. Она рассказала, что неизвестные мужчины завладели ее деньгами в сумме 35 тысяч гривен и 600 долларов. Неизвестные требовали у пенсионерки деньги на лечение сестры, которая попала в ДТП и немедленно нуждается в помощи.
Правоохранители проводят расследование
Правоохранители открыли уголовные производства. Они принимают все меры для установления лиц, которые были причастны к мошенничеству.
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