На Львовщине 20-летний водитель Volkswagen насмерть сбил женщину: фото
На Львовщине 26 февраля произошло смертельное ДТП – водитель Volkswagen Golf сбил 70-летнюю женщину. Пострадавшая получила травмы, которые были несовместимы с жизнью, и погибла на месте аварии.
Источник:полиция Львовщины
Авария произошла около 20:10 на трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская. Сейчас правоохранители проводят расследование.
К теме На Львовщине произошло тройное ДТП: есть пострадавшие – фото
Как произошло ДТП
- Около 20:10 в селе Подгайчики Золочевского района водитель автомобиля Volkswagen Golf, 20-летний житель Тернопольской области, сбил женщину.
- 70-летняя местная жительница переходила дорогу вне пешеходного перехода.
- Она получила травмы, которые были несовместимы с жизнью.
- Пенсионерка погибла на месте ДТП.
ДТП произошло около 20:10 / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет в тюрьме с лишением водительских прав сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются выяснить все обстоятельства аварии.
Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины
Поделиться новостью