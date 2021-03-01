На Львовщине 26 февраля произошло смертельное ДТП – водитель Volkswagen Golf сбил 70-летнюю женщину. Пострадавшая получила травмы, которые были несовместимы с жизнью, и погибла на месте аварии.

Авария произошла около 20:10 на трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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Как произошло ДТП

Около 20:10 в селе Подгайчики Золочевского района водитель автомобиля Volkswagen Golf, 20-летний житель Тернопольской области, сбил женщину.

70-летняя местная жительница переходила дорогу вне пешеходного перехода.

Она получила травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Пенсионерка погибла на месте ДТП.



ДТП произошло около 20:10 / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет в тюрьме с лишением водительских прав сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются выяснить все обстоятельства аварии.

Обратите внимание! Водителям следует быть внимательными и осторожными за рулем, не превышать разрешенную скорость и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Пешеходы, в свою очередь, должны переходить дорогу только на пешеходных переходах, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости использовать светоотражающие элементы. Это может сохранить ваше здоровье и жизнь!



Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины