В Новом Роздоле 20 октября мужчина убил собственную мать. Он произвел несколько выстрелов в живот и тело женщины – она умерла на месте. Полицейские задержали мужчину по горячим следам.

Инцидент произошел около полуночи во время ссоры матери и сына. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба полиции Львовщины.

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Как сын убил собственную мать

Вечером 20 октября мужчина сильно поссорился со своей 75-летней матерью.

Он схватился за револьвер Флобера и выстрелил в женщину несколько раз.

От выстрелов его мать умерла сразу.

На теле пенсионерки полицейские обнаружили признаки насильственной смерти – огнестрельные ранения в живот и шею.



Правоохранители задержали мужчину по горячим следам / Фото полиции Львовщины

Как задержали злоумышленника

Люди, которые нашли тело женщины, позвонили в полицию. Правоохранители начали поиски вооруженного мужчины.

43-летнего убийцу задержали за несколько часов по горячим следам. Полицейские установили, что мужчина не был ранее судим и до этого случая никогда в участок не попадал.

Правоохранители задержали мужчину. Оружие у него изъяли и направили на экспертизу.

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Что грозит мужчине за убийство матери

Следователи открыли уголовное производство за умышленное убийство. Злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет за решеткой. Вскоре суд изберет ему меру пресечения

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Обратите внимание! Револьвер Флобера, из которого сын застрелил собственную мать, не считается огнестрельным оружием. Такой револьвер можно свободно купить. Причем человеку даже не нужно делать разрешение на пользование этим видом оружия.



Мужчине грозит от 7 до 15 лет за решеткой / Фото полиции Львовщины