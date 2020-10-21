На Львовщине мужчина застрелил собственную мать: его задержали по горячим следам – фото
В Новом Роздоле 20 октября мужчина убил собственную мать. Он произвел несколько выстрелов в живот и тело женщины – она умерла на месте. Полицейские задержали мужчину по горячим следам.
Инцидент произошел около полуночи во время ссоры матери и сына. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба полиции Львовщины.
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Как сын убил собственную мать
- Вечером 20 октября мужчина сильно поссорился со своей 75-летней матерью.
- Он схватился за револьвер Флобера и выстрелил в женщину несколько раз.
- От выстрелов его мать умерла сразу.
- На теле пенсионерки полицейские обнаружили признаки насильственной смерти – огнестрельные ранения в живот и шею.
Правоохранители задержали мужчину по горячим следам / Фото полиции Львовщины
Как задержали злоумышленника
Люди, которые нашли тело женщины, позвонили в полицию. Правоохранители начали поиски вооруженного мужчины.
43-летнего убийцу задержали за несколько часов по горячим следам. Полицейские установили, что мужчина не был ранее судим и до этого случая никогда в участок не попадал.
Правоохранители задержали мужчину. Оружие у него изъяли и направили на экспертизу.
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Что грозит мужчине за убийство матери
Следователи открыли уголовное производство за умышленное убийство. Злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет за решеткой. Вскоре суд изберет ему меру пресечения
Сейчас продолжается досудебное расследование.
Мужчине грозит от 7 до 15 лет за решеткой / Фото полиции Львовщины