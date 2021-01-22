На Львовщине водитель легковушки насмерть сбил пешехода: фото
На трассе Львов – Краковец водитель насмерть сбил пешехода / Варта1
На Львовщине 21 января произошло смертельное ДТП – водитель Volkswagen Bora сбил пешехода. 31-летний мужчина получил травмы, которые были несовместимы с жизнью – он погиб на месте аварии.
Авария произошла около 18:15 на трассе Львов – Краковец. Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства происшествия. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
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Как водитель сбил мужчину насмерть
- Около 18:15 на трассе Львов – Краковец в селе Страдч водитель автомобиля Volkswagen Bora, 62-летний житель села Ивано-Франково сбил пешехода.
- Пострадавшим оказался 31-летний житель села Пуков Ивано-Франковской области.
- Мужчина получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Медики не смогли его спасти, и он погиб на месте аварии.
- Сейчас причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.
Авария произошла около 18:15 / Фото "Варта 1"
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото " Варта 1"
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