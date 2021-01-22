На Львовщине 21 января произошло смертельное ДТП – водитель Volkswagen Bora сбил пешехода. 31-летний мужчина получил травмы, которые были несовместимы с жизнью – он погиб на месте аварии.

Авария произошла около 18:15 на трассе Львов – Краковец. Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства происшествия. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА. К теме Во Львове водитель повалил электроопору и убежал, оставив свое авто: его разыскивает полиция – фото Как водитель сбил мужчину насмерть Около 18:15 на трассе Львов – Краковец в селе Страдч водитель автомобиля Volkswagen Bora, 62-летний житель села Ивано-Франково сбил пешехода.

Пострадавшим оказался 31-летний житель села Пуков Ивано-Франковской области.

Мужчина получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Медики не смогли его спасти, и он погиб на месте аварии.

Сейчас причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители. Обратите внимание! Водителям и пешеходам нужно быть особенно осторожными на дорогах в темное время суток. Пешеходам следует иметь светоотражающие элементы на одежде и переходить дорогу только в специально отведенных для этого местах. Водителям, в свою очередь, нужно выбирать умеренную скорость, чтобы иметь возможность затормозить в случае необходимости. Такие простые действия могут сохранить ваше здоровье и жизнь!

Авария произошла около​ 18:15 / Фото "Варта 1"

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото " Варта 1"