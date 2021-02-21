На Львовщине погибли люди: все из-за отравления угарным газом
На Львовщине из-за отравления угарным газом погибли люди / Unsplash
На Львовщине 21 февраля в частном доме произошла трагедия. Там от отравления угарным газом погибли сразу 3 человека.
Источник:ГСЧС
Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть 3 человек.
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Детали трагедии
Отравление угарным газом произошло в селе Сусолов Самборского района. Спасатели ГСЧС отметили, что в частном жилом доме в результате отравления угарным газом погибли 3 человека.
На месте трагедии не было признаков пожара, поэтому, как пояснили спасатели, подразделения ГСЧС не привлекались.
Недавние случаи отравления угарным газом
- Во Львове 21 января от отравления угарным газом погибли 19-летняя девушка и 22-летний парень. Пара сняла квартиру на сутки.
- В Пустомытовском районе Львовщины 20 января произошла ужасная трагедия – в собственном доме семья отравилась угарным газом. 55-летний мужчина погиб, а его жена и дочь попали в больницу.
Что стоит знать об угарном газе
- Угарный газ очень опасен и коварен, ведь нет ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Обнаружить его сложно, и то – лишь с помощью специальных приборов.
- После того как угарный газ попадает в организм, он соединяется с гемоглобином. Как следствие, кровь теряет способность переносить и доставлять кислород тканями.
- Из-за это человек погибает от удушья.
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