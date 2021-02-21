На Львовщине 21 февраля в частном доме произошла трагедия. Там от отравления угарным газом погибли сразу 3 человека.

Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть 3 человек.

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Детали трагедии

Отравление угарным газом произошло в селе Сусолов Самборского района. Спасатели ГСЧС отметили, что в частном жилом доме в результате отравления угарным газом погибли 3 человека.

На месте трагедии не было признаков пожара, поэтому, как пояснили спасатели, подразделения ГСЧС не привлекались.

Недавние случаи отравления угарным газом

Во Львове 21 января от отравления угарным газом погибли 19-летняя девушка и 22-летний парень. Пара сняла квартиру на сутки.

В Пустомытовском районе Львовщины 20 января произошла ужасная трагедия – в собственном доме семья отравилась угарным газом. 55-летний мужчина погиб, а его жена и дочь попали в больницу.

Что стоит знать об угарном газе

Угарный газ очень опасен и коварен, ведь нет ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Обнаружить его сложно, и то – лишь с помощью специальных приборов.

После того как угарный газ попадает в организм, он соединяется с гемоглобином. Как следствие, кровь теряет способность переносить и доставлять кислород тканями.

Из-за это человек погибает от удушья.

Больше о том, как уберечься от отравления угарным газом – читайте по ссылке.