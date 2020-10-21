На Львовщине на трассе Киев – Чоп 21 октября грузовик Volvo сбил мужчину. Он был одним из участников акции протеста фермеров, которые блокировали дорогу.

Инцидент произошел около полудня возле города Буск. Об этом сообщает ZAXID.NET. Читайте также На трассе Киев – Чоп произошло смертельное ДТП: погибли супруги – фото Как фура сбила фермера-протестующего Грузовик Volvo сбил 54-летнего жителя села Ожидов, который вместе с односельчанами вышел блокировать дорогу в знак протеста против "рейдерского захвата урожая на земельных паях на территории Ожидовского сельского совета".

Около 30 фермеров-протестующих блокировали проезд, ходя по пешеходному переходу.

За рулем автомобиля находился 34-летний водитель. Он решил прорваться через колонну протестующих. Однако случайно сбил одного из них.

Протестующего сбил грузовик Volvo с прицепом / Фото "Дело" Мужчину отвезли в больницу По информации "Дела", фура проволокла мужчину не менее 15 метров. Пострадавший не мог самостоятельно подняться на ноги. Его отвезли в больницу. Предварительный диагноз – черепно-мозговая травма и ушибы. После ДТП акция протеста завершилась. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Мужчину отвезли в больницу / Фото "Дела"

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото "Дело"