На международной трассе Львов – Шегини 21 октября водитель микроавтобуса Renault Master сбил велосипедиста. 34-летний мужчина погиб на месте аварии.

ДТП произошло около 10 часов вечера в селе Волица Мостиского района. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как произошла авария

За рулем Renault Master находился 49-летний житель города Мостиска.

Он на пешеходном переходе сбил велосипедиста, 34-летнего местного жителя.

Мужчина получил травмы, которые были несовместимы с жизнью, – он погиб на месте аварии.



От полученных травм мужчина умер на месте / Фото полиции Львовщины

Обратите внимание! Будьте особенно осторожны, управляя транспортными средствами в позднее время суток. Тщательно соблюдайте правила дорожного движения и будьте внимательны. Это может сохранить вашу жизнь.

Правоохранители проводят расследование ДТП

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой и лишение права управлять автомобилем на срок до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование и устанавливают обстоятельства аварии.



За рулем микроавтобуса был 49-летний мужчина / Фото полиции Львовщины



Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины