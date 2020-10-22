На Львовщине на пешеходном переходе сбили велосипедиста: мужчина погиб – фото
На международной трассе Львов – Шегини 21 октября водитель микроавтобуса Renault Master сбил велосипедиста. 34-летний мужчина погиб на месте аварии.
ДТП произошло около 10 часов вечера в селе Волица Мостиского района. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как произошла авария
- За рулем Renault Master находился 49-летний житель города Мостиска.
- Он на пешеходном переходе сбил велосипедиста, 34-летнего местного жителя.
- Мужчина получил травмы, которые были несовместимы с жизнью, – он погиб на месте аварии.
От полученных травм мужчина умер на месте / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование ДТП
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой и лишение права управлять автомобилем на срок до 3 лет.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование и устанавливают обстоятельства аварии.
За рулем микроавтобуса был 49-летний мужчина / Фото полиции Львовщины
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины