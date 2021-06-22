На Львовщине объявили штормовое предупреждение: прогнозируют грозу

Синоптики прогнозируют на Львовщине 22 июня грозовые дожди. Спасатели объявили штормовое предупреждение.

Кроме этого, в области будет довольно жарко. В ГСЧС призывают учитывать прогноз погоды.

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Прогноз погоды на Львовщине на 22 июня

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, погода на Львовщине 22 июня будет непостоянно облачной. В течение дня осадков не ожидают, однако после обеда на юге области пройдут кратковременные грозовые дожди.

По сообщению Львовского регионального центра по гидрометеорологии, на территории Львовской области и Львов 22 июня местами ожидают грозы,

– говорится в сообщении ГСЧС.

Ветер – юго-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Ночью температура будет колебаться от 15 до 17 градусов тепла, а днем ​​- от 29 до 31 градуса тепла.



Прогноз погоды на 22 июня / Данные Укргидрометцентра

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