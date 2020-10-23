В Дрогобычском районе в селе Медвежа 22 октября загорелся жилой дом. В результате пожара умерла его владелица – 69-летняя женщина.

Пожар произошел в деревянном доме на улице Долишня около 7 часов утра. Пламя его полностью уничтожило. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС.

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Как тушили пожар

Чрезвычайникам позвонили жители села Медвежа, которые увидели, что пламя охватило дом.

Люди рассказали спасателям, что в доме, вероятно, находится его владелица – 69-летняя местная жительница.

Спасатели сразу выехали на место вызова. Там они увидели, что дом уже полностью охватил огонь.

Не теряя времени, чрезвычайники начали тушить пожар. На месте пожарища они обнаружили тело владелицы.

Спасатели потушили огонь меньше, чем за 20 минут.

Спасатели увидели, что огонь охватил весь дом / Фото ГСЧС Львовщины

Полиция расследует смерть женщины

Правоохранители расследуют обстоятельства пожара. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Следователи открыли уголовное производство за нарушение требований пожарной безопасности. Тело пенсионерки направили на экспертизу. Сейчас расследование происшествия продолжается.

В результате пожара умерла пенсионерка / Фото полиции Львовщины

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем / Фото ГСЧС Львовщины