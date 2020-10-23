На Львовщине пожар уничтожил дом: умерла женщина – фото пожарища
В Дрогобычском районе в селе Медвежа 22 октября загорелся жилой дом. В результате пожара умерла его владелица – 69-летняя женщина.
Пожар произошел в деревянном доме на улице Долишня около 7 часов утра. Пламя его полностью уничтожило. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС.
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Как тушили пожар
- Чрезвычайникам позвонили жители села Медвежа, которые увидели, что пламя охватило дом.
- Люди рассказали спасателям, что в доме, вероятно, находится его владелица – 69-летняя местная жительница.
- Спасатели сразу выехали на место вызова. Там они увидели, что дом уже полностью охватил огонь.
- Не теряя времени, чрезвычайники начали тушить пожар. На месте пожарища они обнаружили тело владелицы.
- Спасатели потушили огонь меньше, чем за 20 минут.
Спасатели увидели, что огонь охватил весь дом / Фото ГСЧС Львовщины
Полиция расследует смерть женщины
Правоохранители расследуют обстоятельства пожара. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.
Следователи открыли уголовное производство за нарушение требований пожарной безопасности. Тело пенсионерки направили на экспертизу. Сейчас расследование происшествия продолжается.
В результате пожара умерла пенсионерка / Фото полиции Львовщины
Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем / Фото ГСЧС Львовщины