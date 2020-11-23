В Золочевском районе Львовщины 22 ноября произошло ДТП – на встречной полосе столкнулись автомобили Geely и Skoda Roomster. В результате аварии травмировались 3 человека.

ДТП произошло около 19:50 на трассе Тернополь – Рава-Русская вблизи села Ясеновцы. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как произошло ДТП

Водитель автомобиля Geely, 55-летний житель Стрыйского района, выехал на встречную полосу.

Он хотел обогнать авто, которое ехало впереди, на запрещенном для этого участке дороги.

Вследствие обгона человек столкнулся с автомобилем Skoda Roomster.

За рулем Skoda находился 55-летний житель Золочевского района.

В результате ДТП водитель Geely и 2 его пассажиров – 8-летняя и 30-летняя жительницы Стрыя – травмировались. Медики отвезли их в больницу.



Водитель Geely въехал в Skoda Roomster на встречной полосе / Фото полиции Львовщины

Что грозит виновному в аварии

Следователи открыли уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее за собой травмы средней тяжести.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 3 лет условного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства происшествия.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии / Фото полиции Львовщины