На Львовщине 22 декабря произошло ДТП – столкнулись Volkswagen Golf, Subaru Forester и Volkswagen Passat. В результате аварии пострадали 4 человека.

Авария произошла около 17:30 на трассе Львов – Краковец. Сейчас правоохранители расследуют обстоятельства ДТП. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как произошла авария

Около 17:30 на трассе Львов – Краковец, недалеко от Яворова, произошло ДТП с участием 3 автомобилей – Volkswagen Golf, Subaru Forester и Volkswagen Passat.

В результате аварии пострадали 4 человека – 51-летняя пассажирка и 54-летний водитель Volkswagen Golf, 28-летний водитель Subaru Forester и его 48-летняя пассажирка.

Все пострадавшие – жители Яворивского района Львовщины.

Медики отвезли пассажирку Volkswagen Golf в больницу, а другим пострадавшим оказали помощь на месте аварии.

Смотрите фото с места аварии / Фото полиции Львовщины

Что грозит виновному в ДТП

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, которое предусмотрено санкцией статьи – ограничение свободы сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.