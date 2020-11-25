В селе Подборцы на Львовщине 24 ноября произошло ДТП. Водитель автомобиля Nissan X-Trail сбил 15-летнюю девушку на пешеходном переходе.

ДТП произошло около 17:20. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства аварии. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

К теме Во Львове пьяный полицейский на внедорожнике разнес детскую площадку: фото и видео

Как мужчина сбил девушку на переходе

25-летний водитель Nissan X-Trail, житель Пустомытовского района, наехал на девушку-подростка на нерегулируемом пешеходном переходе в Подборцах.

В результате аварии 15-летняя девушка получила травмы средней степени тяжести – закрытый перелом правой плечевой кости со смещением.

Медики отвезли пострадавшую в больницу.

Обратите внимание! Родители должны напоминать своим детям правила дорожного движения. Кроме того, в темное время суток пешеходам необходимо использовать светоотражающие элементы на одежде. Это сделает их более заметными для водителей.

Что грозит виновному в ДТП

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.