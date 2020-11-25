На Львовщине водитель сбил 15-летнюю девушку на переходе
В селе Подборцы на Львовщине 24 ноября произошло ДТП. Водитель автомобиля Nissan X-Trail сбил 15-летнюю девушку на пешеходном переходе.
ДТП произошло около 17:20. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства аварии. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как мужчина сбил девушку на переходе
- 25-летний водитель Nissan X-Trail, житель Пустомытовского района, наехал на девушку-подростка на нерегулируемом пешеходном переходе в Подборцах.
- В результате аварии 15-летняя девушка получила травмы средней степени тяжести – закрытый перелом правой плечевой кости со смещением.
- Медики отвезли пострадавшую в больницу.
Обратите внимание! Родители должны напоминать своим детям правила дорожного движения. Кроме того, в темное время суток пешеходам необходимо использовать светоотражающие элементы на одежде. Это сделает их более заметными для водителей.
Что грозит виновному в ДТП
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
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