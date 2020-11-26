На Львовщине грузовик сбил велосипедиста: фото
На Львовщине на трассе Киев – Чоп 25 ноября произошло ДТП. Водитель грузовика "Скания" сбил 50-летнего велосипедиста.
Авария произошла около 17:30 возле села Горное. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как произошло ДТП
- Водитель грузовика "Скания", 56-летний житель Житомира, сбил жителя района, который ехал на велосипеде по трассе Киев – Чоп.
- В результате ДТП 50-летний велосипедист получил травмы.
- Медики отвезли его в больницу.
Грузовик наехал на велосипедиста около 17:30 / Фото полиции Львовщины
Что грозит виновному в ДТП
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.
Виновному в ДТП грозит до 8 лет тюремного заключения / Фото полиции Львовщины
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