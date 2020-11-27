На Львовщине пьяный водитель насмерть сбил мужчину – фото
В Стрые, что на Львовщине, 26 ноября произошло смертельное ДТП – пьяный водитель BMW сбил мужчину вне пешеходного перехода. В результате аварии 74-летний пешеход умер на месте.
ДТП произошло около 13:15 на улице Вокзальной в Стрые. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как произошла авария
- Пьяный 52-летний стрыянин на BMW наехал на пенсионера, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.
- В результате аварии 74-летний житель Стрыя получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.
- Пенсионер погиб на месте ДТП.
- Медики осмотрели водителя. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
- Результат его теста на алкоголь – 1,0 промилле.
Авария произошла около 13:15 / Фото полиции Львовщины
Что грозит водителю
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.
Правоохранители задержали водителя BMW. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства аварии.
Пьяный водитель сбил пенсионера вне перехода / Фото полиции Львовщины
Вскоре суд изберет водителю меру пресечения / Фото полиции Львовщины
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