Еще 27 амбулаторий на Львовщине 28 января получили телемедицинское оборудования. Оно поможет врачам качественно обследовать пациентов при выезде в села, где нет больниц. Всего на покупку 254 комплектов медицинского оборудования потратили 25 миллионов гривен.

Источник: Львовская облгосадминистрация

Медицинские приборы получили амбулатории Пустомытовского, Перемышлянского, Золочевского, Николаевского, Жолковского, Городокского и Каменка-Бугского районов. Заместители председателя Львовской ОГА Юрий Бучко и Иван Собко передали комплекты медикам 28 января.

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Что именно получили амбулатории Львовщины

Бучко рассказал, что на закупку 254 комплектов медицинского оборудования Львовщина получила 25 миллионов гривен субвенции. Софинансирование из местных бюджетов составило 10%. Это дало возможность каждой амбулатории области получить качественное телемедицинское оборудование.

"Государственные средства мы освоили в 100% размере. В результате тендерных процедур по закупке комплектов сэкономили почти 980 тысяч гривен", – добавил Бучко.

В комплекты, которые передали амбулаториям Львовщины вошли:

портативный ЭКГ;

измеритель артериального давления

пульсоксиметр;

спирометр;

бесконтактный термометр;

дерматоскоп;

цифровая обзорная камера;

планшет для хранения и передачи данных.

Смотрите фото, какое оборудование получили амбулатории Львовщины / Фото ЛОГА

Почему ЛОГА закупила телемедицинское оборудование для амбулаторий

Заместитель директора департамента здравоохранения ЛОГА Ирина Шурпяк рассказала, что такие комплекты оборудования необходимы для качественного лечения пациентов в местностях, где нет амбулатории.

Когда врач приезжает к пациенту домой на вызов в местность, где нет амбулатории, то с помощью этого комплекта он может провести различные обследования – проверить сердечно-сосудистую систему, измерить давление, температуру тела и осуществить дерматоскопию,

– отметила Шурпяк

К примеру, все данные, которые врач получает из дерматоскопа, отображаются на экране портативного компьютера. После этого медик может сделать свои первоначальные выводы, а в случае необходимости направить результаты исследования узкопрофильному специалисту.

По словам заместителя председателя ЛОГА Ивана Собко, пользоваться этими приборами совсем не сложно. Однако семейные врачи все же будут проводить обучение для фельдшеров сельских амбулаторий.