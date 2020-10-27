На Львовщине в Пустомытовском районе 27 октября произошел пожар – загорелся гараж. Его владелец не смог спастись от пламени. Мужчина сгорел заживо.

Пожар произошел в селе Видники около 6 часов утра. На ликвидацию пламени спасателям понадобилось около часа. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины. Читайте также На Львовщине пожар уничтожил дом: умерла женщина – фото с места пожара Как спасатели тушили пожар Около 6 часов утра обеспокоенные местные жители позвонили пожарным. Они рассказали, что горит кирпичный гараж.

На место вызова прибыли спасатели из города Бибрка. Когда сотрудники ГСЧС прибыли, они увидели, что крыша здания и автомобиль охвачены огнем.

Не теряя ни минуты, пожарные начали тушить пламя.

К 7:04 пожар преодолели. Спасателям удалось спасти от возгорания 2 соседних здания.

К ликвидации пожара присоединились 9 чрезвычайников и 2 единицы спецтехники.

В селе Видники загорелся гараж и автомобиль / Фото ГСЧС Львовщины Кто пострадал в результате пожара На месте пожарища в машине "УАЗ" спасатели нашли тело владельца. 59-летний местный житель сгорел заживо. Огонь уничтожил крышу гаража и автомобиль. Сейчас причины и обстоятельства пожара устанавливают правоохранители.

Спасатели тушили пожар около часа / Фото ГСЧС Львовщины

В машине спасатели нашли тело владельца / Фото ГСЧС Львовщины

Сейчас правоохранители устанавливают причины пожара / Фото ГСЧС Львовщины