На Львовщине мужчина сгорел заживо в гараже: фото с места пожара
На Львовщине в Пустомытовском районе 27 октября произошел пожар – загорелся гараж. Его владелец не смог спастись от пламени. Мужчина сгорел заживо.
Пожар произошел в селе Видники около 6 часов утра. На ликвидацию пламени спасателям понадобилось около часа. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.
Читайте также На Львовщине пожар уничтожил дом: умерла женщина – фото с места пожара
Как спасатели тушили пожар
- Около 6 часов утра обеспокоенные местные жители позвонили пожарным. Они рассказали, что горит кирпичный гараж.
- На место вызова прибыли спасатели из города Бибрка. Когда сотрудники ГСЧС прибыли, они увидели, что крыша здания и автомобиль охвачены огнем.
- Не теряя ни минуты, пожарные начали тушить пламя.
- К 7:04 пожар преодолели. Спасателям удалось спасти от возгорания 2 соседних здания.
- К ликвидации пожара присоединились 9 чрезвычайников и 2 единицы спецтехники.
В селе Видники загорелся гараж и автомобиль / Фото ГСЧС Львовщины
Кто пострадал в результате пожара
На месте пожарища в машине "УАЗ" спасатели нашли тело владельца. 59-летний местный житель сгорел заживо. Огонь уничтожил крышу гаража и автомобиль.
Сейчас причины и обстоятельства пожара устанавливают правоохранители.
Спасатели тушили пожар около часа / Фото ГСЧС Львовщины
В машине спасатели нашли тело владельца / Фото ГСЧС Львовщины
Сейчас правоохранители устанавливают причины пожара / Фото ГСЧС Львовщины