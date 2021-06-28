ДТП произошло возле дома № 3 на улице Чайковского. К счастью, в результате ДТП никто не погиб.

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Водитель Audi влетел в грузовик

  • В 3:42 спасателям поступило сообщение о том, что в Сокале на улице Чайковского произошло ДТП.
  • Водитель автомобиля Audi A4 не справился с управлением и въехал в припаркованный грузовик SCANIA.
  • Сотрудники ГСЧС выехали на место аварии.
  • Спасатели отключили аккумуляторную батарею авто и деблокировали мужчину.
  • Всего в результате ДТП пострадали 3 пассажира.
  • Их с травмами средней степени тяжести госпитализировали в Червоноградскую центральную городскую больницу.

Авто перетворилось на металобрухт: на Львівщині водій Audi влетів у вантажівку – фото
Водитель не заметил грузовик / Червоноградское РУ ГСЧС

Авто перетворилось на металобрухт: на Львівщині водій Audi влетів у вантажівку – фото
Троих пострадавших госпитализировали / Червоноградское РУ ГСЧС

Авто перетворилось на металобрухт: на Львівщині водій Audi влетів у вантажівку – фото
Правоохранители проводят расследование / Червоноградское РУ ГСЧС