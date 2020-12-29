На Львовщине в одном из сел Жолковского района 28 декабря произошло смертельное ДТП – Ford Fiesta влетел в грузовик, а затем по инерции – в автобус. Водитель легковушки погиб, а пассажиры автобуса травмировались.

Авария произошла около 19:40. Правоохранители открыли уголовное производство. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как произошло ДТП

Около 19:40 в одном из сел Жолковского района Ford Fiesta, за рулем которого находился 30-летний червоноградец, столкнулся с грузовиком "Урал", который ехал впереди.

Грузовиком управлял 55-летний житель района.

От удара Ford отбросило и он въехал в автобус "БАЗ", за рулем которого находился 56-летний местный житель.

В результате столкновения водитель легковушки получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Мужчина погиб на месте аварии.

Также травмировались 2 пассажира автобуса возрастом 20 и 21 год.



Авария произошла около 19:40 / Фото полиции Львовщины

Правоохранители устанавливают причины ДТП

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением водительских прав сроком на 3 года.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.



Легковушка влетела сначала в грузовик, а затем – в автобус / Фото полиции Львовщины



В результате ДТП водитель Ford погиб / Фото полиции Львовщины