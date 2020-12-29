На Львовщине Ford влетел в грузовик: автомобиль разбило вдребезги, а водитель погиб – фото
На Львовщине в одном из сел Жолковского района 28 декабря произошло смертельное ДТП – Ford Fiesta влетел в грузовик, а затем по инерции – в автобус. Водитель легковушки погиб, а пассажиры автобуса травмировались.
Авария произошла около 19:40. Правоохранители открыли уголовное производство. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как произошло ДТП
- Около 19:40 в одном из сел Жолковского района Ford Fiesta, за рулем которого находился 30-летний червоноградец, столкнулся с грузовиком "Урал", который ехал впереди.
- Грузовиком управлял 55-летний житель района.
- От удара Ford отбросило и он въехал в автобус "БАЗ", за рулем которого находился 56-летний местный житель.
- В результате столкновения водитель легковушки получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Мужчина погиб на месте аварии.
- Также травмировались 2 пассажира автобуса возрастом 20 и 21 год.
Авария произошла около 19:40 / Фото полиции Львовщины
Правоохранители устанавливают причины ДТП
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением водительских прав сроком на 3 года.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Легковушка влетела сначала в грузовик, а затем – в автобус / Фото полиции Львовщины
В результате ДТП водитель Ford погиб / Фото полиции Львовщины
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины
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