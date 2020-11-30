На Львовщине пьяный водитель насмерть сбил женщину: фото
На Львовщине 29 ноября произошло смертельное ДТП – автомобиль Audi насмерть сбил женщину. Экспертиза установила, что 25-летний водитель был пьян.
Авария произошла на трассе между поселком Дубляны и селом Великая Озимина около 18:00. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как пьяный водитель сбил женщину
- Авария произошла на трассе в Самборском районе между поселком Дубляны и селом Великая Озимина.
- 25-летний водитель Audi, житель Самборского района, наехал на 43-летнюю женщину, жительницу того же поселка.
- Пострадавшая получила травмы, которые были несовместимы с жизнью. Женщина умерла на месте аварии.
- Как показала экспертиза, водитель Audi находился в состоянии алкогольного опьянения.
Авария произошла около 6:00 вечера / Фото полиции Львовщины
Что грозит злоумышленнику
Следователи открыли уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.
Злоумышленника задержали. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
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Пьяный водитель насмерть сбил женщину / Фото полиции Львовщины Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото полиции Львовщины
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