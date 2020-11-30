На Львовщине 29 ноября произошло смертельное ДТП – автомобиль Audi насмерть сбил женщину. Экспертиза установила, что 25-летний водитель был пьян.

Авария произошла на трассе между поселком Дубляны и селом Великая Озимина около 18:00. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

Интересно Бил водителя и стрелял: во Львове мужчина хотел скрыться с места ДТП – фото

Как пьяный водитель сбил женщину

Авария произошла на трассе в Самборском районе между поселком Дубляны и селом Великая Озимина.

25-летний водитель Audi, житель Самборского района, наехал на 43-летнюю женщину, жительницу того же поселка.

Пострадавшая получила травмы, которые были несовместимы с жизнью. Женщина умерла на месте аварии.

Как показала экспертиза, водитель Audi находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обратите внимание! Даже малые дозы алкоголя влияют на организм человека: нарушается координация движений, скорость реакции и зрение. Поэтому это влияет на управление автомобилем – водитель не может адекватно оценивать дорожную ситуацию и своевременно реагировать на ее изменения. Никогда не садитесь за руль, если находитесь в нетрезвом состоянии.



Авария произошла около 6:00 вечера / Фото полиции Львовщины

Что грозит злоумышленнику

Следователи открыли уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Злоумышленника задержали. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Читайте также На Львовщине несовершеннолетний водитель сбил другого подростка насмерть и скрылся: подробности



Пьяный водитель насмерть сбил женщину / Фото полиции Львовщины Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото полиции Львовщины