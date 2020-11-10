В Пустомытовском районе Львовщины 9 ноября 3 парней разожгли неисправную печь. Из-за утечки угарного газа они умерли от отравления.

Дядя одного из парней обнаружил в доме тело своего племянника и 2 его друзей. Сейчас правоохранители расследуют обстоятельства происшествия. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

Читайте также Во Львове случился сокрушительный пожар: владельцы квартиры спали и едва не сгорели

Как нашли парней

Дядя одного из парней около 9 часов вечера позвонил в Пустомытовский отдел полиции.

Мужчина рассказал, что в доме он нашел тела своего 25-летнего племянника и 2 его друзей – братьев в возрасте 17 и 21 год.

На место вызова приехали следователи. Признаков насильственной смерти на телах парней не было.

Как предварительно установили правоохранители, парни умерли от отравления угарным газом из-за неисправной печи.

Обратите внимание! Угарный газ – убийца без цвета и запаха. Обязательно проверяйте исправность отопительных приборов, тягу в дымоходах и изучите правила обращения с различными типами отопителей. Это может сохранить жизнь!

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности при выполнении особо опасных работ. Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы сроком до 5 лет или до 8 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.



Парни умерли от отравления угарным газом из-за неисправной печи / Фото полиции Львовщины