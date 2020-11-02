На Львовщине 30 октября 42-летний мужчина попал под поезд сообщением Львов – Херсон. От полученных травм львовянин погиб на месте.

Инцидент произошел около 5 часов вечера в селе Задворье. Мужчина попал под поезд вблизи железнодорожной станции. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба полиции Львовщины.

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Как мужчина попал под поезд

Недалеко от железнодорожной станции мужчина попал под поезд сообщением Львов – Херсон.

Машинист экстренно затормозил, но избежать наезда на 42-летнего львовянина ему не удалось.

Мужчина получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Он погиб на месте происшествия.

Правоохранители направили тело львовянина на экспертизу.

Что грозит виновному в смерти мужчины

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности движения. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 10 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.