На Львовщине сгорел продуктовый магазин: фото
В Мостиском районе Львовщины 30 ноября возник пожар в продуктовом магазине. Огонь тушили 6 сотрудников ГСЧС, но все же здание сильно пострадало.
Пожар произошел в селе Черневе около 13:06. Сейчас правоохранители устанавливают причины возгорания. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.
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Как случился пожар
- Сообщение о пожаре в складском помещении магазина "Мини Маркет" поступило спасателям около 13:06.
- Не теряя ни минуты, сотрудники ГСЧС из села Череневе и города Мостиска выехали на место вызова.
- Там они увидели, что пожар возник в коридоре на втором этаже магазина.
- Спасателям удалось локализовать пламя в 13:30, а полностью преодолеть пожар – в 13:34.
Пожар возник около 13:06 / Фото ГСЧС Львовщины
Что пострадало в результате пожара
В результате пожара огонь уничтожил бытовой мусор на площади 2 квадратных метров, часть электросети магазина и 3 двери. Однако в ГСЧС сообщили, что никто из людей не пострадал.
К ликвидации пожара привлекли 6 сотрудников ГСЧС и 2 единицы спецтехники. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причину возникновения возгорания в магазине.
Огонь уничтожил часть электросети и 3 дверей / Фото ГСЧС Львовщины
Правоохранители устанавливают причину пожара / Фото ГСЧС Львовщины
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