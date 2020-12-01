В Мостиском районе Львовщины 30 ноября возник пожар в продуктовом магазине. Огонь тушили 6 сотрудников ГСЧС, но все же здание сильно пострадало.

Пожар произошел в селе Черневе около 13:06. Сейчас правоохранители устанавливают причины возгорания. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.

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Как случился пожар

Сообщение о пожаре в складском помещении магазина "Мини Маркет" поступило спасателям около 13:06.

Не теряя ни минуты, сотрудники ГСЧС из села Череневе и города Мостиска выехали на место вызова.

Там они увидели, что пожар возник в коридоре на втором этаже магазина.

Спасателям удалось локализовать пламя в 13:30, а полностью преодолеть пожар – в 13:34.



Пожар возник около 13:06 / Фото ГСЧС Львовщины

Что пострадало в результате пожара

В результате пожара огонь уничтожил бытовой мусор на площади 2 квадратных метров, часть электросети магазина и 3 двери. Однако в ГСЧС сообщили, что никто из людей не пострадал.

К ликвидации пожара привлекли 6 сотрудников ГСЧС и 2 единицы спецтехники. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причину возникновения возгорания в магазине.



Огонь уничтожил часть электросети и 3 дверей / Фото ГСЧС Львовщины



Правоохранители устанавливают причину пожара / Фото ГСЧС Львовщины