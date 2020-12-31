На Львовщине 30 декабря произошло сокрушительное ДТП – столкнулись Volkswagen Passat и Audi A6. В результате аварии машину разбило вдребезги. Спасатели извлекали пострадавших с помощью гидравлических ножниц.

ДТП случилось около 23:20 в селе Жвирка Сокальского района. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины. К теме На Львовщине Skoda врезалась в Volkswagen и вылетела в кювет: 20-летний водитель погиб – фото Как произошла авария Около 23:20 спасателям поступило сообщение о том, что в селе Жвирка столкнулись Volkswagen Passat и Audi A6.

Не теряя ни минуты, чрезвычайники выехали на место вызова.

В результате аварии травмировались водитель и пассажирка Audi A6.

Машина была разбита вдребезги, поэтому спасатели вытаскивали пострадавших с помощью гидравлических ножниц и домкрата.

Пострадавших с травмами различной степени тяжести увезли в Червоноградскую центральную городскую больницу.

Сейчас причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители. Смотрите фото с места аварии / Фото ГСЧС Львовщины