На Львовщине произошло ужасное ДТП: машины превратились в металлолом – фото
На Львовщине столкнулись Volkswagen Passat и Audi A6 / ГСЧС Львовщины
На Львовщине 30 декабря произошло сокрушительное ДТП – столкнулись Volkswagen Passat и Audi A6. В результате аварии машину разбило вдребезги. Спасатели извлекали пострадавших с помощью гидравлических ножниц.
ДТП случилось около 23:20 в селе Жвирка Сокальского района. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.
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Как произошла авария
- Около 23:20 спасателям поступило сообщение о том, что в селе Жвирка столкнулись Volkswagen Passat и Audi A6.
- Не теряя ни минуты, чрезвычайники выехали на место вызова.
- В результате аварии травмировались водитель и пассажирка Audi A6.
- Машина была разбита вдребезги, поэтому спасатели вытаскивали пострадавших с помощью гидравлических ножниц и домкрата.
- Пострадавших с травмами различной степени тяжести увезли в Червоноградскую центральную городскую больницу.
- Сейчас причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.
Смотрите фото с места аварии / Фото ГСЧС Львовщины
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