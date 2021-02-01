На Львовщине под колесами Toyota погибла женщина: фото
На Львовщине водитель насмерть сбил пожилую женщину / Слово і діло
На Львовщине 31 января случилось смертельное ДТП – водитель Toyota насмерть сбил женщину. 57-летняя местная жительница скончалась на месте аварии.
Источник: полиция Львовщины
Правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить все обстоятельства аварии.
К теме В жуткой ДТП возле Львова погибли мужчина и 2-летний ребенок: фото автокатострофы
Как произошло ДТП
- Около 18: 45 в селе Пикуловичи Львовского района водитель автомобиля Toyota, 59-летний житель Буска, наехал на 57-летнюю местную жительницу.
- Женщина получила травмы, которые были несовместимы с жизнью. Она скончалась на месте аварии.
- Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.
- Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.
- Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
- Они пытаются установить все обстоятельства ДТП.
На Львовщине Toyota насмерть сбила женщину / Фото полиции Львовщины
Поделиться новостью