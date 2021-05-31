Вылетел на встречку: на Львовщине пьяный водитель вызвал смертельное ДТП – фото

На трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская 31 мая лоб в лоб столкнулись Audi A6 и Renault Kangoo. В результате аварии один из водителей погиб. Виновник ДТП был пьян.

ДТП произошло в селе Сопошин Львовского района. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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Машины столкнулись лоб в лоб

В 3:45 на трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская столкнулись Audi A6 и Renault Kangoo.

В результате лобового столкновения автомобили разбились вдребезги.

За рулем Audi находился 21-летний местный житель, а за рулем Renault – 56-летний житель Сокольского района.

В ГСЧС Львовщины рассказали, что спасатели деблокировали водителя Renault и передали его медикам.

К сожалению, в результате аварии мужчина получил тяжелые травмы.

Он умер в карете скорой по дороге в больницу.

Во время медицинского освидетельствования установлено, что водитель Audi руководил автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Смотрите фото с места ДТП / Фото полиции Львовщины, ГСЧС Львовщины и "Варта 1"

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Правоохранители задержали виновника ДТП

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими авто в состоянии опьянения". Если вину водителя Audi докажут в суде, ему грозит от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Правоохранители задержали мужчину. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Следователи продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.