На Львовщине 35-летнюю женщину укусила змея: пострадавшая попала в больницу

В Стрыйском районе Львовщины 8 июня 35-летнюю женщину укусила змея. Пострадавшую госпитализировали в Сколевскую центральную больницу.

Инцидент произошел в селе Головецко. Змея укусила женщину в руку.

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На Львовщине произошел 4 случай укуса змеи

Примерно в 17:40 в селе Головецко местную жительницу в правую руку укусила змея.

Сейчас 35-летняя пострадавшая находится в Сколевской центральной больнице.

Состояние пациентки – средней степени тяжести.

Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.

Всего с начала 2021 года в области зафиксировали 4 случая укусов змей, а в 2020 году – 22 случая.

Коротко о последних подобных случаях на Львовщине

Первый случай укуса змеи зафиксировали 28 апреля. Пресмыкающееся укусило 39-летнего харьковчанина в руку. Мужчина попал в реанимацию в состоянии средней степени тяжести.

В селе Хлевчаны 12 мая случился второй в области случай укуса змеи. 72-летняя женщина также попала в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В Сколевском районе Львовской области ночью 31 мая 45-летнего мужчину в руку укусила змея. Пострадавший в состоянии средней тяжести попал в реанимацию.

Спасатели призывают жителей Львовщины быть осторожными, отправляясь в лес или на природу. Если вы случайно увидели змею рядом с собой, следует просто спокойно отойти. Особенно внимательными нужно быть в высокой траве, кустах и ​​лесу. Отправляясь на природу, лучше надевать высокую, плотную обувь, которую пресмыкающееся не сможет прокусить.



Первая помощь при укусе змеи / Инфографика ЛОГА