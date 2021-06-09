На Львовщине 35-летнюю женщину укусила змея: пострадавшая попала в больницу

В Стрыйском районе Львовщины 8 июня 35-летнюю женщину укусила змея. Пострадавшую госпитализировали в Сколевскую центральную больницу.
Инцидент произошел в селе Головецко. Змея укусила женщину в руку.
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На Львовщине произошел 4 случай укуса змеи
- Примерно в 17:40 в селе Головецко местную жительницу в правую руку укусила змея.
- Сейчас 35-летняя пострадавшая находится в Сколевской центральной больнице.
- Состояние пациентки – средней степени тяжести.
- Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.
- Всего с начала 2021 года в области зафиксировали 4 случая укусов змей, а в 2020 году – 22 случая.
Коротко о последних подобных случаях на Львовщине
- Первый случай укуса змеи зафиксировали 28 апреля. Пресмыкающееся укусило 39-летнего харьковчанина в руку. Мужчина попал в реанимацию в состоянии средней степени тяжести.
- В селе Хлевчаны 12 мая случился второй в области случай укуса змеи. 72-летняя женщина также попала в больницу в состоянии средней степени тяжести.
- В Сколевском районе Львовской области ночью 31 мая 45-летнего мужчину в руку укусила змея. Пострадавший в состоянии средней тяжести попал в реанимацию.