Инцидент произошел на улице Геологов, 29. Мужчина выпал с балкона 2 этажа.

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42-летний мужчина выпал с балкона

  • МЧС 23 мая в 22:15 поступило сообщение, что в селе Лапаевка на улице Геологов с балкона 2 этажа 5-этажки выпал 42-летний мужчина.
  • Пострадавший упал на крышу гаража.
  • Мужчина не мог самостоятельно спуститься и нуждался в медицинской помощи.
  • Не теряя времени, к месту происшествия выехали спасатели.
  • Чрезвычайники с помощью подручных средств сняли мужчину.
  • Пострадавшего передали работникам скорой медицинской помощи.
  • Мужчину госпитализировали в клиническую больницу скорой медицинской помощи в состоянии средней степени тяжести.