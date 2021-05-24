На Львовщине 42-летний мужчина выпал с балкона многоэтажки

24 мая 2021 , 12:34
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Источник:

ГСЧС Львовщины

В селе Лапаевка 23 мая с балкона многоэтажки выпал 42-летний мужчина. Он упал на крышу гаража и не мог спуститься. Поэтому на спасение пострадавшего прибыли спасатели.

Инцидент произошел на улице Геологов, 29. Мужчина выпал с балкона 2 этажа.

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42-летний мужчина выпал с балкона

  • Представителям ГСЧС 23 мая в 22:15 поступило сообщение, что в селе Лапаевка на улице Геологов с балкона 2 этажа 5-этажки выпал 42-летний мужчина.
  • Пострадавший упал на крышу гаража.
  • Мужчина не мог самостоятельно спуститься и нуждался в медицинской помощи.
  • Не теряя времени, к месту происшествия выехали спасатели.
  • Они с помощью подручных средств сняли мужчину.
  • Пострадавшего передали работникам скорой медицинской помощи.
  • Мужчину госпитализировали в клиническую больницу скорой медицинской помощи в состоянии средней степени тяжести.
Обратите внимание! Во Львове 18 мая из окна 3 этажа выпала 10-летняя девочка. К счастью, ребенок выжил. Однако она получила травму позвоночника.
Автор: Ольга Котів