Инцидент произошел вблизи села Каменка Стрыйского района. К счастью, женщина не пострадала.

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Женщина заблудилась в лесу во время прогулки

  • Чрезвычайникам в 21:08 поступило сообщение, что вблизи села Каменка заблудилась 51-летняя жительница Макеевки, что в Донецкой области.
  • Женщина прогуливалась в лесу к горе Лопата и не смогла найти дорогу домой.
  • На место происшествия направили спасателей Славской поисково-спасательной группы.
  • К счастью, с заблудившейся была телефонная связь.
  • Чрезвычайники нашли женщину в 00:10 возле вершины горы Пеньки.
  • В медицинской помощи она не нуждалась.