На Львовщине 51-летняя туристка из Донецкой области заблудилась в лесу

24 мая 2021 , 13:52
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Источник:

ГСЧС Львовщины

На Львовщине 23 мая чрезвычайники спасли 51-летнюю жительницу Донецкой области. Она прогуливалась к горе Лопата и заблудилась в лесу.

Инцидент произошел вблизи села Каменка Стрыйского района. К счастью, женщина не пострадала.

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Женщина заблудилась в лесу во время прогулки

  • Чрезвычайникам в 21:08 поступило сообщение, что вблизи села Каменка заблудилась 51-летняя жительница Макеевки, что в Донецкой области.
  • Женщина прогуливалась в лесу к горе Лопата и не смогла найти дорогу домой.
  • На место происшествия направили спасателей Славской поисково-спасательной группы.
  • К счастью, с заблудившейся была телефонная связь.
  • Чрезвычайники нашли женщину в 00:10 возле вершины горы Пеньки.
  • В медицинской помощи она не нуждалась.
Обратите внимание! Закарпатские спасатели в ночь с 6 на 7 мая помогли туристке из Харькова, которая попала под сильный ветер и заблудилась в Карпатах. 27-летняя девушка наедине пыталась покорить горы, но попала в опасности.
Автор: Ольга Котів