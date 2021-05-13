Сотрудники ГСЧС призывают быть осторожными в местах обитания змей. Если вы встретили пресмыкающееся в пределах населенного пункта, следует позвонить в ГСЧС.

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На Львовщине пенсионерку укусила змея

  • В 15:20 в селе Хлевчаны Червоноградского района 72-летнюю женщину в кисть левой руки укусила змея.
  • Пострадавшую в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Червоноградскую центральную районную больницу.
  • Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как уберечься от укуса змеи

  • В ГСЧС Львовщины рассказали, что для того, чтобы избежать укуса змеи, нужно быть осторожными и бдительными, отправляясь в лес или на природу.
  • Необходимо быть максимально внимательными в местах, где чаще всего можно встретить пресмыкающихся – высокой траве, кустах, лесу и тому подобное.
  • Также нужно обувать высокую, плотную обувь, которую змея не сможет прокусить.
  • Если вы увидели змею рядом с собой, не следует паниковать.
  • Ни в коем случае не приближайтесь к пресмыкающемуся, не делайте резких движений и спокойно уйдите.
  • Если вы увидели змею в пределах населенного пункта, нужно сфотографировать ее или записать видео. После этого необходимо сообщить об инциденте ГСЧС. Служба направит на место серпентологов, которые выловят пресмыкающихся.

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Первая помощь при укусе змеи / Инфографика ЛОГА