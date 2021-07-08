Львовщина – лидер среди областей Украины по количеству случаев укусов змей. Поэтому спасатели призывают быть чрезвычайно осторожными на природе.
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9-летнего мальчика укусила змея
- В 21:40 спасателям поступило сообщение об очередном случае укуса змеи.
- В реанимационное отделение Дрогобычской детской больницы попал 9-летний мальчик, житель Бобрки.
- Пресмыкающееся укусило его в третий палец правой руки.
- Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии.
Как уберечься от укуса змеи
- Спасатели призывают жителей Львовщины быть осторожными и внимательными, отправляясь в лес или на природу.
- Если вы случайно увидели пресмыкающееся рядом с собой, не паникуйте, не приближайтесь к нему и не делайте резких движений. От змеи следует просто спокойно отойти.
- У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они способны улавливать колебания земли на расстоянии 10 – 15 метров.
- Также необходимо быть внимательными в местах, где чаще всего можно встретить змей – высокой траве, кустах, лесу и тому подобное.
- Идя в лес, лучше обувать высокую и плотную обувь, которую пресмыкающееся не может прокусить.
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